https://static.news.ru/photo/e491c2da-4385-11ea-b04f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Morris/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Медики роддома в городе Кыштым в Челябинской области поранили новорождённую девочку скальпелем. Инцидент произошёл во время операции.

Изначально врачи предполагали, что 19-летняя девушка сможет родить сама, однако позже из-за изменения положения ребёнка было решено делать кесарево сечение. По словам бабушки новорожденной, девушке сначала сделали эпидуральную анестезию, но она не подействовала. Тогда врачи применили наркоз.

После операции у младенца оказалась разрезана щека. Медики обработали рану зелёнкой. Они утверждают, что шрам со временем исчезнет.

Врачи сказали снохе: Меньше надо было дергаться! — рассказала журналистам бабушка новорождённой.

Как сообщает 1obl.ru, в настоящий момент девушка вместе с ребёнком остаются в роддоме. У матери поднялась температура, медики лечат её антибиотиками.

Ранее NEWS.ru писал, что мать на Ставрополье пыталась продать новорождённую за 440 тысяч рублей.