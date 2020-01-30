Медики роддома в городе Кыштым в Челябинской области поранили новорождённую девочку скальпелем. Инцидент произошёл во время операции.
Изначально врачи предполагали, что 19-летняя девушка сможет родить сама, однако позже из-за изменения положения ребёнка было решено делать кесарево сечение. По словам бабушки новорожденной, девушке сначала сделали эпидуральную анестезию, но она не подействовала. Тогда врачи применили наркоз.
После операции у младенца оказалась разрезана щека. Медики обработали рану зелёнкой. Они утверждают, что шрам со временем исчезнет.
Врачи сказали снохе: Меньше надо было дергаться! — рассказала журналистам бабушка новорождённой.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что мать на Ставрополье пыталась продать новорождённую за 440 тысяч рублей.
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