Водитель из-за инсульта сбил мать с двумя детьми в Брянске

https://static.news.ru/photo/4924dd40-128e-11eb-89c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Легковушка сбила мать с двумя малолетними детьми, которые шли по тротуару в Брянске. Пожилой водитель не справился с управлением. машина снесла ограждение и вылетела на тротуар, где в этот момент шла семья.

ДТП произошло на ул. Советской в районе дома 66. Девочка успела отскочить от внезапно появившегося авто, женщина и четырёхлетний мальчик угодили под колёса и получили травмы. Ребёнка госпитализировали с повреждением ног, сообщается в паблике «Подслушано Брянск».

По предварительным данным, причиной аварии мог стать инсульт, случившийся у водителя прямо за рулём. Его с подозрением на этот диагноз также увезли в больницу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирская «Газель» с детьми перевернулась после столкновения с легковым авто в Петербурге. ДТП произошло на пересечении улиц Купчинская и Малая Балканская во Фрунзенском районе города.