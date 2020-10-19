Водитель из-за инсульта сбил мать с двумя детьми в Брянске

Легковушка сбила мать с двумя малолетними детьми, которые шли по тротуару в Брянске. Пожилой водитель не справился с управлением. машина снесла ограждение и вылетела на тротуар, где в этот момент шла семья.
ДТП произошло на ул. Советской в районе дома 66. Девочка успела отскочить от внезапно появившегося авто, женщина и четырёхлетний мальчик угодили под колёса и получили травмы. Ребёнка госпитализировали с повреждением ног, сообщается в паблике «Подслушано Брянск».
По предварительным данным, причиной аварии мог стать инсульт, случившийся у водителя прямо за рулём. Его с подозрением на этот диагноз также увезли в больницу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирская «Газель» с детьми перевернулась после столкновения с легковым авто в Петербурге. ДТП произошло на пересечении улиц Купчинская и Малая Балканская во Фрунзенском районе города.