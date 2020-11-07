Возможен умысел: в СК озвучили версии ДТП с автобусом в Великом Новгороде

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Действия женщины-водителя автобуса, который врезался в здание Новгородского государственного университета (НовГУ), могли быть умышленными. Эту версию наряду с несколькими другими допускают в Следственном комитете (СК).

Такая вероятность не исключается с учётом свидетельских показаний, сообщили в пресс-службе СК.

Согласно показаниям свидетелей, автобус не остановился на красный запрещающий свет светофора, на крики пассажиров остановиться водитель не реагировал, продолжая движение вперед, увеличивая скорость, после чего произошло столкновение автобуса со зданием, — сказано в сообщении.

В СК отметили, что следствие рассматривает различные версии, в том числе умышленные действия водителя, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров и другие. Однако о технической неисправности транспортного средства речь не идёт: в ходе дополнительного осмотра установлено, что система управления работала штатно.

Отмечается, что в момент ДТП управлявшая автобусом женщина была жива, смерть наступила в результате полученных травм. Также погиб один из пассажиров. Пострадали восемь находившихся в салоне людей, они госпитализированы, двое из них — в тяжёлом состоянии. В общей сложности внутри на момент ДТП находились 26 человек.

По уголовному делу назначены медицинские, автотехническая, компьютерная, биологические судебные экспертизы и ряд других исследований.

Авария, как писал NEWS.ru, произошла 4 ноября на площади Строителей в Великом Новгороде. Рейсовый автобус на большой скорости врезался в здание НовГУ. Первоначально предполагалось, что водитель не справился с управлением.