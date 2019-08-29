https://static.news.ru/photo/18c95c22-ca44-11e9-a891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li An/Xinhua/Global Look Press

Турецкая клиника прокомментировала сообщения об изъятии у пациентки из России внутренних органов. Как заявили в медучреждении, погибшая 16-летняя жительница Красноярска поступила к ним в тяжёлом состоянии. Информация об изъятии её органов является клеветой.

Девочка поступила к нам слишком поздно в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти её было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чём вы говорите, — сообщил источник РИА Новости .

Семья Ланшаковых из Красноярска поехала отдыхать в Турцию на автомобиле, на девятый день путешествия у девочки сильно заболел живот. С подозрением на инфекцию её доставили в частную клинику, где София пережила несколько остановок сердца. По словам директора клиники, родители девушки поздно обратились к медикам. Мать россиянки несколько дней принимала боль в животе дочери за обычное расстройство и лечила дочь активированным углём.

Ранее отец девушки заявил о пропаже внутренних органов дочери. Он выразил уверенность, что причиной гибели стали действия врачей. По его словам, несмотря на диагноз «острый аппендицит», никто из медиков не занимался ребёнком. Единственной помощью стали капельницы и грелка, которую прикладывали к вздувшемуся животу, писал News.ru.