В Ростове-на-Дону избили блогера Авакяна

https://static.news.ru/photo/78a8a64a-d63a-11ea-96e3-fa163e074e61_660.jpg Гаспара Авакяна Фото: avakiangaspar/vk.com

После того как в соцсетях появились сообщения о том, что Гаспара Авакяна избили неизвестные и он попал в больницу со сломанной челюстью и множественными ушибами, полиция начала проверку. Об этом сообщил представитель областного ГУ МВД РФ.

Сообщение о нанесении травм неизвестными ростовчанину в Ростове-на-Дону уже поступило в полицию. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося, тяжесть причинённого вреда здоровью и принято решение в соответствии с законодательством, — сказал собеседник РИА Новости.

Авакян известен тем, что в конце мая получил 2,5 года колонии-поселения за четыре эпизода вымогательства. Следствие утверждало, что в 2018-2019 годах блогер вымогал у двух полицейских, директора автошколы и врача одной из местных клиник от 30 до 200 тыс. рублей, угрожая распространить компромат на YouTube.

После этого адвокат Авакяна обжаловал приговор, и сейчас, согласно данным суда, материалы жалоб готовятся к передаче в вышестоящую судебную инстанцию. Мера пресечения, избранная Авакяну, предполагает «запрет на определённые действия».

Как писал NEWS.ru, ранее блогер из Чечни Зелимхан Зелимханов извинился перед москвичом Святославом Коваленко. Причиной стала произошедшая ранее встреча, на которой он избил своего оппонента.