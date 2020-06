В столице Техаса произошла стрельба на улице

Как сообщает в Twitter полиция города, инцидент произошёл на 7-й Восточной улице. Окружающие участки перекрыты, правоохранители просят граждан держаться подальше от места происшествия.

Служба скорой помощи Остина пишет о пяти раненых. Все пострадавшие — взрослые, они в тяжёлом состоянии доставлены в отделение травматологии.