В Стамбуле нашли мёртвым американского журналиста российского происхождения

https://static.news.ru/photo/a73c7568-fcd2-11ea-8460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre Vltchek/twitter.com

Американский журналист Андре Влчек обнаружен мёртвым в своей машине в Стамбуле.

Турецкий телеканал NTV сообщает , что обстоятельства смерти представителя СМИ полиция рассматривает как подозрительные. 57-летний журналист прибыл в Стамбул с женой и двумя водителями из провинции Самсун на севере страны. После того как машина подъехала к отелю, жена подумала, что Влчек спит, и пыталась разбудить его, но он не подавал признаков жизни. На место прибыли врачи, которые констатировали смерть мужчины. Полиция начала расследование.

Влчек родился в Ленинграде. После получения американского гражданства долгое время работал в зонах конфликтов военным репортёром. Он также известен как драматург, фотограф и соавтор лингвиста и философа Ноама Хомского.

Как писал NEWS.ru, в июне в Грузии задержали российского гражданина Васамбека Бокова. Его подозревают в подготовке покушения на журналиста Георгия Габунию.