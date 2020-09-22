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В Стамбуле нашли мёртвым американского журналиста российского происхождения

15:44, 22 сентября 2020 11
Фото: Andre Vltchek/twitter.com

Американский журналист Андре Влчек обнаружен мёртвым в своей машине в Стамбуле.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что обстоятельства смерти представителя СМИ полиция рассматривает как подозрительные. 57-летний журналист прибыл в Стамбул с женой и двумя водителями из провинции Самсун на севере страны. После того как машина подъехала к отелю, жена подумала, что Влчек спит, и пыталась разбудить его, но он не подавал признаков жизни. На место прибыли врачи, которые констатировали смерть мужчины. Полиция начала расследование.

Влчек родился в Ленинграде. После получения американского гражданства долгое время работал в зонах конфликтов военным репортёром. Он также известен как драматург, фотограф и соавтор лингвиста и философа Ноама Хомского.

Как писал NEWS.ru, в июне в Грузии задержали российского гражданина Васамбека Бокова. Его подозревают в подготовке покушения на журналиста Георгия Габунию.

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