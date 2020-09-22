В Стамбуле нашли мёртвым американского журналиста российского происхождения

Американский журналист Андре Влчек обнаружен мёртвым в своей машине в Стамбуле.
Турецкий телеканал NTV
Влчек родился в Ленинграде. После получения американского гражданства долгое время работал в зонах конфликтов военным репортёром. Он также известен как драматург, фотограф и соавтор лингвиста и философа Ноама Хомского.
Как писал NEWS.ru, в июне в Грузии задержали российского гражданина Васамбека Бокова. Его подозревают в подготовке покушения на журналиста Георгия Габунию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен