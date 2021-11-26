В Шереметьево совершил аварийную посадку Boeing 777

Пассажирский Boeing 777 российской авиакомпании Royal Flight совершил аварийную посадку в Шереметьево. Самолёт прибыл из Пунта-Каны. Во время полёта пилоты заподозрили разрушение у лайнера пневматики левой и основной стоек шасси. В Москве самолёт встречали оперативные службы, сообщает ТАСС.

Самолёт совершил благополучную посадку. Причина неисправности устанавливается, — приводит агентство слова источника в в авиационных службах.

Борт сел в штатном режиме, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Аварийную посадку подтвердили и в пресс-службе Шереметьево.

Ранее сообщалось, что самолёт, в котором находился министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, экстренно сел в Москве. Борт приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Воздушное судно, следовавшее по маршруту Новосибирск — Ханчжоу, сначала вернулось в Толмачёво, а затем по техническим причинам было перенаправлено в Москву.