В поезде в Германии обнаружили самодельную взрывчатку

https://static.news.ru/photo/634a45c8-057f-11eb-85d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Global Look Press

В стоящем в депо поезде на территории Германии была обнаружена самодельная взрывчатка. В настоящее время устройство уже обезвредили специалисты. Об этом со ссылкой на источник сообщила местная пресса.

Отмечается, что поезд, в котором нашли взрывчатку, стоял в депо в Кёльне. В ночь на 3 октября уборщица наводила порядок в вагонах и обнаружила картонную коробку. В ней было спрятано самодельное взрывное устройство.

В депо прибыли сотрудники кёльнской полиции. Правоохранители просканировали ящик и подтвердили наличие там взрывчатки. Устройство оказалось наполненным иголками и болтами.

Следствие ведёт группа по противодействию терроризму земельного ведомства по уголовным делам (ЛКА), сообщает Bild.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории Волгоградской области сотрудниками Федеральной службы безопасности был обнаружен тайник с оружием. Кроме того, там хранились 3 кг взрывчатки. Об этом 3 сентября сообщили представители пресс-службы ФСБ.