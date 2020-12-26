В Петербурге умерла женщина, пережившая два крушения «Невского экспресса»

https://static.news.ru/photo/b8747a8c-4855-11eb-ae9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Жернов/ТАСС

Женщина, которая пережила два теракта в поездах «Невский экспресс» в 2007 и 2009 годах, скончалась в Санкт-Петербурге от тяжёлого заболевания.

Петербурженка Наталья Гончарова была единственным человеком, которая попала в обе железнодорожные аварии. В 2007 году она ехала на поезде, который сошёл с рельс, а в 2009 году она оказалась в одном из тех вагонов, где больше всего погибло людей, пишет «Пятый канал».

Сама Наталья во время второго инцидента получила серьёзные травмы руки и ноги, при аварии её зажало между сидениями поезда.

О смерти 46-летней женщины рассказала её подруга, журналистка Алла Намсараева. По её словам, Наталья тяжело восстанавливалась после сложных операций, и даже смогла вернуться к нормальному образу жизни. Однако затяжная болезнь в итоге унесла жизнь женщины, которая смогла пережить два железнодорожные катастрофы.

Я и все те люди, участие в судьбе которых ты принимала участие, всегда будут помнить тебя, — написала подруга скончавшейся.

В результате взрыва на железнодорожной ветке Москва — Санкт-Петербург в 2007 году с рельс сошел скоростной поезд «Невский экспресс». Инцидент, в результате которого пострадали 60 человек, власти назвали терактом. Два года спустя было совершено ещё одно нападение. Из-за взрыва с путей сошли и перевернулись четыре вагона «Невского экспресса». Жертвами катастрофы стали 28 человек, более 130 получили ранения.

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