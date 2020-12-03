Грузовой Boeing 747 совершил экстренную посадку в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/4b7f718c-3592-11eb-8b2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/tolmachevoport

Грузовой самолёт Boeing 747 совершил экстренную посадку в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске.

На борту воздушного судна были только члены экипажа, по предварительным данным, никто из них не получил травм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник.

Собеседник агентства предположил, что на борту могла возникнуть техническая неисправность, но затруднился определить её характер. Источник не уточнил, каким маршрутом летел самолёт и какой авиакомпании он принадлежал. Администрация аэропорта пока не выпустила официального комментария по инциденту.

По данным источника РИА Новости, речь идёт о рейсе Новосибирск — Чанджоу (Китай), у борта сработал датчик, свидетельствующий о неубранном шасси вскоре после вылета. Самолёт эксплуатируется Cargolux Airlines International (грузовая авиакомпания Люксембурга), уточнил источник. Перед экстренным приземлением экипаж воздушного судна принял решение слить топливо.

13 ноября в новосибирском аэропорту аварийную посадку совершил самолёт Ан-124. Все электронные системы и средства связи воздушного судна вышли из строя. Как передавал NEWS.ru, по факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие установило, что непосредственно после взлёта самолёта у него отказал второй из четырёх двигателей, при этом обломками от двигателя был серьёзно повреждён фюзеляж.