Полиция задержала таксиста, зарезавшего человека в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Раненный сотрудником ДПС при задержании под Новосибирском мужчина скончался. Врачам не удалось его спасти, передаёт «Сиб.фм» со ссылкой на собственный источник, близкий к ситуации.

Уточняется, что погибшему было 19 лет. Врачи молчали, только что сказали. Погиб в пять вечера, — сказал собеседник издания. Инцидент произошёл вечером 28 мая в Мошковском районе, когда экипаж ДПС...