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Происшествия

Полиция задержала таксиста, зарезавшего человека в Москве

21:18, 29 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы водитель такси ножом зарезал человека. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Инцидент произошёл днём 29 мая в Проектируемом проезде № 598 в столичном районе Некрасовка, в 300 метрах от автозаправочной станции. По данным собеседника агентства, один из участников конфликта нанёс оппоненту ранения острым предметом, после чего скрылся.

От полученных ранений пострадавший скончался.

Нападавший задержан сотрудниками полиции. В пресс-службе ГУ МВД Москвы факт задержания подозреваемого подтвердили.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что в одном из хостелов района Люблино на юго-востоке Москвы было совершено зверское нападение на постояльца. Преступник вспорол жертве живот, повредив селезёнку, что привело к большому внутрибрюшному кровотечению.

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