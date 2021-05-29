Полиция задержала таксиста, зарезавшего человека в Москве

На юго-востоке Москвы водитель такси ножом зарезал человека. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию правоохранительных органов.
Инцидент
От полученных ранений пострадавший скончался.
Нападавший задержан сотрудниками полиции. В пресс-службе ГУ МВД Москвы факт задержания подозреваемого подтвердили.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее стало известно, что в одном из хостелов района Люблино на юго-востоке Москвы было совершено зверское нападение на постояльца. Преступник вспорол жертве живот, повредив селезёнку, что привело к большому внутрибрюшному кровотечению.