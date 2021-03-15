В Москве мужчина убил прохожего, приняв его за ведьму

https://static.news.ru/photo/7e2feae2-8634-11eb-82bd-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

На территории Москвы мужчина умер после того, как на улице неизвестный избил его, нанося удары по голове ногой и молотком. Преступника уже задержали сотрудники столичной полиции. На допросе убийца заявил, что увидел в прохожем ведьму и поэтому накинулся на него. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.

Закончившееся смертью человека избиение произошло в ночь на 16 марта на улице Довженко в западной части города. Как отметили представители Следственного комитета, мужчина набросился на прохожего и забил его до смерти. Потерпевший скончался на месте. Удары преступник наносил ногами и молотком.

Подозреваемый во время допроса объяснил следователю, что вместо прохожего ему привиделась ведьма, в связи с этим он принял решение её убить, — цитирует сообщение от правоохранителей РИА Новости.

Задержанный является жителем Санкт-Петербурга. Следователи назначат ему психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его состояние на момент преступления.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Москве организована проверка по факту избиения и издевательств отца над 12-летней дочерью. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова.