В Москве машина с россиянином прорвала периметр резиденции посла США

В Москве автомобиль, за рулём которого находился гражданин РФ, прорвал периметр резиденции американского посла в России.
Об этом сообщили в самой дипмиссии. По её данным, в результате инцидента никто не пострадал. Самого посла в резиденции на момент прорыва не было.
Нарушителя задержали. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в «зелёной зоне» в центре Багдада упали четыре ракеты. Инцидент произошёл у посольства Соединённых Штатов в Ираке. В результате ЧП никто не пострадал.
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