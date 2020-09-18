В Москве машина с россиянином прорвала периметр резиденции посла США

https://static.news.ru/photo/31ba92f0-f9be-11ea-b93b-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Embassy Moscow photographer Valeriy Yevseyev

В Москве автомобиль, за рулём которого находился гражданин РФ, прорвал периметр резиденции американского посла в России.

Об этом сообщили в самой дипмиссии. По её данным, в результате инцидента никто не пострадал. Самого посла в резиденции на момент прорыва не было.

Нарушителя задержали. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, передаёт издание «Подъём» в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в «зелёной зоне» в центре Багдада упали четыре ракеты. Инцидент произошёл у посольства Соединённых Штатов в Ираке. В результате ЧП никто не пострадал.