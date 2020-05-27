В Московской области избили бывшего финансового директора Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/16313b70-a01c-11ea-9abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Джавахадзе/facebook.com

Экс-директор Аллы Пугачёвой Ольга Джавахадзе обратилась в больницу после избиения. Инцидент произошёл в Одинцово.

Женщина жаловалась на боль в области рёбер, на лице у неё были синяки.

У пациентки были диагностированы ссадины на лице и серьёзный ушиб грудной клетки. Во время опроса врачом женщина сообщила, что данные травмы ей нанесла собственная дочь, информация об этом сразу же была передана в полицию, — рассказал источник журналистам KP.RU.

Окружение женщины рассказало, что конфликт произошёл из-за вредных привычек дочери. По факту инцидента полиция проводит проверку.

NEWS.ru писал, что бывшая жена Эдуарда Успенского Элеонора Филина рассказала о жестоком обращении писателя с детьми. По её словам, прозаик тиранил её сыновей, а она не могла понять, откуда у него столько агрессии. Филина также призналась, что детский писатель избивал детей.

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