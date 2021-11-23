В медицинском центре под Пензой насильно держали около 40 человек

Видеозапись спецоперации по пресечению деятельности центра реабилитации алкоголиков и наркоманов в Пензенской области опубликовало МВД России. В центре насильно удерживались около 40 человек. Некоторые из них рассказали, какое давление на них оказывалось. Видео размещено на YouTube-канале «МВД Медиа».

Хронометраж записи составляет около 6 минут. На кадрах силовики в камуфляже перелезают через забор, за которым находится двухэтажное здание центра, и, не дождавшись ответа на требование открыть дверь, срезают её.

По словам одного из задержанных, с содержавшимися в центре людьми «проводили беседу».

Я давал понять, что человеку необходимо здесь находиться из-за его проблем, — сказал задержанный.

При этом сами пациенты рассказывали, что находятся в учреждении против своей воли и на них оказывается давление.

Здесь я нахожусь против своей воли, так как считаю, что удерживают, а с какого-то момента даже силой. Какие-то курсы лечения, именно медицинские, я не прохожу. Звонки домой мне долго не давали сделать, ну и вообще не разрешают говорить об условиях содержания, об эмоционально значимых моментах, о сроках, деньгах. Договор я подписал методом принуждения, — рассказал один из пациентов.

Другой сообщил, что находится в заведении уже более семи месяцев и не мог его покинуть, поскольку на него оказывается моральное давление и он не знает адреса медцентра.

Женщина рассказала, что к ней и ещё одной пациентке применяли физическую силу, она плакала и просилась домой, а на неё кричали и даже били по голове.

Мне сейчас капли дают каждый день, я устала их пить... Стукнул один раз по голове... Тут есть такие, которых к кровати привязывают, скотчем заматывают. Тоже девочку заматывали скотчем, Рима тут есть, — рассказала пациентка.

На опубликованных кадрах видны самодельные плакаты в холле центра, один из которых содержит «молитву» о душевном покое.

Как сообщили в полиции, из центра реабилитации в Пензенской области освобождены 37 человек. При этом учреждение не имело ни медицинской лицензии, ни профессиональных медиков в штате. Пациенты удерживались там от нескольких месяцев до года.

Полиция задержала директора заведения и двух сотрудников. Троим задержанным предъявлено обвинение в похищении людей и незаконном лишении свободы. Два человека арестованы, третий отправлен под домашний арест. Ещё один объявлен в розыск.