В Луцке силовики штурмуют автобус с заложниками

https://static.news.ru/photo/c1f1c3f4-cb86-11ea-8c7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/AvakovArsen

Сотрудники полиции штурмуют автобус с заложниками в Луцке.

Операцию по освобождению в прямом эфире транслировал телеканал «112 Украина». В начале штурма раздался взрыв, а после этого заложники начали выходить из него. Силовики задержали террориста, а глава МВД Украины заявил, что все пассажиры живы.

Захват заложников произошёл утром 21 июля на Театральной площади. Сейчас с террористом ведутся переговоры. Мужчина выдвигал требования в Twitter. В микроблоге он сообщил, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — Ф. И. О., должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы.

В Службе безопасности Украины сообщили, что в автобусе сейчас находятся около 10 заложников. До этого стало известно, что террориста зовут Кривошей Максим Степанович и он является «очень подготовленным террористом-фанатиком» и настроен он серьёзно.

Правоохранители Украины возбудили дело по статье «Терроризм» после того, как у станции метро в Киеве были найдены взрывные устройства. После информации о бомбе, а также на фоне захвата заложников в Луцке полиция стала получать звонки о том, что взрывные устройства якобы заложены в других важных объектах в столице и регионах.

Пассажирам смогли передать воду и продукты питания. Сумку с едой принёс к автобусу представитель полиции. При этом захватчик выдвинул требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он дал полчаса на то, чтоб глава государства записал видео, в котором признает себя террористом. Сотрудники Службы безопасности Украины завели уголовное производство по статье «Террористический акт».

Позднее Кривошей сообщил, что один из заложников ранен. После этого Зеленский записал видеообращение по просьбе террориста и открыл свой аккаунт в Facebook, доступ к которому до этого был ограничен. Украинский лидер произнёс фразу: «Фильм "Земляне 2005 года" смотреть всем». После начала штурма автобуса он удалил видео.

Как писал NEWS.ru, полицейским удалось освободить трёх заложников из автобуса.