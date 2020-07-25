В Крыму нашли тело пропавшего трёхлетнего мальчика

https://static.news.ru/photo/7ffbd10a-cf24-11ea-9f6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 82.mchs.gov.ru

Крымские спасатели обнаружили мёртвым ребёнка, который пропал в пятницу в селе Строгановка. Об этом сообщил глава регионального МЧС Сергей Шахов.

Трёхлетний мальчик играл на детской площадке рядом со своим домом, а потом исчез. После заявления о его пропаже СУ СК возбудило уголовное дело. На поиски малыша отправились почти две тысячи человек, среди которых были не только спасатели, но и волонтёры.

Тело ребёнка 2017 года рождения, к сожалению, обнаружено без признаков жизни. Ведутся следственные действия, — рассказал Шахов РИА Новости.

О причинах смерти мальчика он ничего не сообщил, но отметил, что поисковые работы прекращены.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю при этом сообщила, что тело малыша нашли в выгребной яме недалеко от дома без признаков насильственной смерти.

Как писал NEWS.ru, ранее ребёнок упал из окна седьмого этажа дома на Урале и выжил.