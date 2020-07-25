В Крыму нашли тело пропавшего трёхлетнего мальчика

Крымские спасатели обнаружили мёртвым ребёнка, который пропал в пятницу в селе Строгановка. Об этом сообщил глава регионального МЧС Сергей Шахов.
Трёхлетний мальчик играл на детской площадке рядом со своим домом, а потом исчез. После заявления о его пропаже СУ СК возбудило уголовное дело. На поиски малыша отправились почти две тысячи человек, среди которых были не только спасатели, но и волонтёры.
Тело ребёнка 2017 года рождения, к сожалению, обнаружено без признаков жизни. Ведутся следственные действия, — рассказал Шахов РИА Новости.
О причинах смерти мальчика он ничего не сообщил, но отметил, что поисковые работы прекращены.
Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю при этом сообщила, что тело малыша нашли в выгребной яме недалеко от дома без признаков насильственной смерти.
Как писал NEWS.ru, ранее ребёнок упал из окна седьмого этажа дома на Урале и выжил.