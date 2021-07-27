В Красноярском крае МЧС спасло парализованного в горах туриста

В Красноярском крае спасатели эвакуировали 53-летнего туриста, которого парализовало во время похода на озере Малое Безрыбное в национальном парке «Ергаки», сообщает «МК в Красноярске».
Мужчина
Прибывшим спасателям из Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС удалось посадить вертолёт неподалеку от места происшествия. Туриста эвакуировали в Абакан, где он был госпитализирован. По предварительной версии, у него произошёл инсульт.
Ранее сообщалось, что 22 июня в нацпарке «Ергаки» в результате нападения медведя на группу туристов погиб 16-летний подросток. Инцидент произошёл на озере Медвежье