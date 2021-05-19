В Казани эвакуировали школу из-за подозрительного предмета

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Учащихся гимназии № 174 в Казани эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что причиной эвакуации стал пакет, который был оставлен одним из педагогов. Он добавил , что школьники уже возвращаются на занятия.

Накануне в Казани была экстренно эвакуирована гимназия № 40. Руководство образовательного учреждения прияло соответствующее решение после того, как ученик шестого класса пригрозил одному из одноклассников, что убьёт его «как Ильназ». Позднее выяснилось, что школьник стоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.