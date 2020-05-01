В Испании задержан бывший замглавы правительства Ставрополья

https://static.news.ru/photo/bef12cb0-8baf-11ea-b743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ramon Costa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мургу задержали в Испании.

Об этом сообщает газета «Мундо». По её данным, на арест Мурги был выдан международный ордер по подозрению в растрате.

Следственное управление Следственного комитета РФ в июне 2019 года сообщало, что бывший политик объявлен в международный розыск. В январе 2019 года в отношении Мурги было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что материалы уголовного дела бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина поступили в городской суд Кургана. Инстанция рассмотрит дело и изберёт меру пресечения для обвиняемого экс-чиновника в четверг, 30 апреля.