В Испании задержан бывший замглавы правительства Ставрополья

Экс-заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мургу задержали в Испании.
Об этом сообщает газета «Мундо». По её данным, на арест Мурги был выдан международный ордер по подозрению в растрате.
Следственное управление Следственного комитета РФ в июне 2019 года сообщало, что бывший политик объявлен в международный розыск. В январе 2019 года в отношении Мурги было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»),
Ранее NEWS.ru писал о том, что материалы уголовного дела бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина поступили в городской суд Кургана. Инстанция рассмотрит дело и изберёт меру пресечения для обвиняемого экс-чиновника в четверг, 30 апреля.
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