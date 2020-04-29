Регионы

Курганский суд рассмотрит вопрос об аресте экс-замгубернатора региона

10:05, 30 апреля 2020 35
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Материалы уголовного дела бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина поступили в городской суд Кургана. Инстанция рассмотрит дело и изберёт меру пресечения для обвиняемого экс-чиновника в четверг, 30 апреля.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня дело Пугина будет рассмотрено. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу, также инициирован вопрос об аресте его имущества, — приводит сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Пугина задержали 29 апреля по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, ущерб от действий экс-чиновника превысил 195 млн рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, в Сети появилась видеозапись задержания Пугина.

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