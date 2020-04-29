Курганский суд рассмотрит вопрос об аресте экс-замгубернатора региона

https://static.news.ru/photo/2b242d94-8ab4-11ea-a433-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Материалы уголовного дела бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина поступили в городской суд Кургана. Инстанция рассмотрит дело и изберёт меру пресечения для обвиняемого экс-чиновника в четверг, 30 апреля.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.
Сегодня дело Пугина будет рассмотрено. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу, также инициирован вопрос об аресте его имущества, — приводит сообщение пресс-службы суда ТАСС.
Пугина задержали 29 апреля по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, ущерб от действий экс-чиновника превысил 195 млн рублей.
Как ранее писал NEWS.ru, в Сети появилась видеозапись задержания Пугина.