В Ингушетии ликвидированы двое боевиков

В городе Сунжа в Ингушетии в ходе контртеррористической операции ликвидированы двое боевиков.
Об этом
Ликвидированы двое боевиков. Операция завершена, — сообщил он.
В данный момент на месте проведения спецоперации работают взрывотехники. По предварительным данным, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории города Сунжа в Ингушетии был введён режим контртеррористической операции после перестрелки между сотрудниками силовых структур и неизвестными.
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