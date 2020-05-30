В Ингушетии ликвидированы двое боевиков

https://static.news.ru/photo/ac2fa9ac-a28f-11ea-be0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Сунжа в Ингушетии в ходе контртеррористической операции ликвидированы двое боевиков.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах республики. По его словам, на данный момент операция завершена.

Ликвидированы двое боевиков. Операция завершена, — сообщил он.

В данный момент на месте проведения спецоперации работают взрывотехники. По предварительным данным, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории города Сунжа в Ингушетии был введён режим контртеррористической операции после перестрелки между сотрудниками силовых структур и неизвестными.