Устроившего стрельбу на юге Москвы водителя ищет полиция

Полиция начала проверку по факту стрельбы на дороге на юго-востоке Москвы. Сообщение о конфликте между двумя водителями на Пролетарском проспекте поступило в дежурную часть в 13:47.
В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что один из водителей выстрелил в другого из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления и задержания скрывшегося водителя.
Похожий инцидент произошёл 27 сентября в Гостиничном проезде, у дома 4. В ходе конфликта один из пассажиров легкового автомобиля выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета. Прибывшие на место правоохранители доставили в территориальное отделение полиции трёх человек, писал NEWS.ru.
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