Устроившего стрельбу на юге Москвы водителя ищет полиция

https://static.news.ru/photo/f677c976-0249-11eb-b2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция начала проверку по факту стрельбы на дороге на юго-востоке Москвы. Сообщение о конфликте между двумя водителями на Пролетарском проспекте поступило в дежурную часть в 13:47.

В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что один из водителей выстрелил в другого из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления и задержания скрывшегося водителя.

Похожий инцидент произошёл 27 сентября в Гостиничном проезде, у дома 4. В ходе конфликта один из пассажиров легкового автомобиля выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета. Прибывшие на место правоохранители доставили в территориальное отделение полиции трёх человек, писал NEWS.ru.