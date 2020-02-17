https://static.news.ru/photo/1b18b5a8-518b-11ea-9d2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии задержали в приёмной столичной больницы уроженца Тувы. Мужчина устроил скандал в лечебном учреждении. Выяснилось, что задержанный находится в розыске.

Росгвардейцы прибыли в больницу на Фортунатовской улице после срабатывания тревожной сигнализации. Охранник пояснил, что пьяный мужчина начал скандалить в приёмном отделении. Он попытался его успокоить, но получил удар в лицо, сообщает «Интерфакс».

В ходе установления личности задержанного выяснилось, что он два года числится в розыске по подозрению в совершении краж, — говорится в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

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