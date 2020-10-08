Учёные назвали примерную площадь загрязнения океана на Камчатке

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Во время экспедиции на Камчатку учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках изучения последствий экологического бедствия в регионе совершили облёт прибрежных акваторий от севера Халактырского пляжа до бухты Лиственничная. С борта вертолёта они провели аэросъёмку полосы загрязнения веществом неизвестного происхождения, которое предположительно могло привести к массовой гибели морских организмов.

Как сообщает пресс-служба университета, полоса загрязнения зафиксирована заведующим лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кириллом Винниковым, а также её научным сотрудником Александром Семенченко.

Учёные оценили масштабы распространения загрязнения, визуально отличающегося от нормальной поверхности океана. Оно хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям тёмно-зелёного оттенка. При этом, во время облёта удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной.

Длина полосы загрязнения составляет примерно 40 километров по прямой, а ширина колеблется от 30 до 100 метров от берега. Этот след, как подчеркнули учёные, «имеет чёткие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении».

Если ранее предполагалось, что полоса заражения ограничивается Халактырским пляжем, то нынешний облёт показал, что она, не уменьшаясь в размерах, перемещается течениями в южном направлении. Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменится, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды, — подчеркнул Винников.

Также в рамках экспедиции исследователям удалось взять пробы воды и выброшенных на берег биологических образцов в районе бухты Опасной, расположенной в 20 километрах южнее Авачинской губы. Образцы направят во Владивосток для изучения в лабораториях ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН.

Исследователи намерены провести морскую экспедицию вдоль всего юго-восточного побережья Камчатки для изучения состояния океана с привлечением водолазов и использованием специального оборудования.

Как писал NEWS.ru, ранее представители ДВФУ не подтвердили версию об утечке ракетного топлива. В свою очередь, губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что в воде и в воздухе у побережья полуострова не выявлено токсинов.

Масштабное экологическое бедствие случилось на востоке Камчатки на рубеже сентября-октября — побережье Авачинского залива завалило трупами морских животных, а сёрферы почувствовали симптомы отравления и ожоги глаз. Экологи, местные жители, чиновники и всевозможные анонимные «информированные источники» выдвигали множество версий случившегося — ЧП на Тихоокеанском флоте, авария на неопознанном судне, утечка с полигона ядохимикатов, вулканическая активность и даже «поведение водорослей». После первых сигналов о происшествии местные околовластные источники попытались заявить, что никакого загрязнения акватории якобы нет. В краевом Министерстве природных ресурсов и экологии и вовсе заявили, что гибель осьминогов, рыб, нерп и прочей живности не соответствует действительности, а выброс морских ежей связан якобы с последствиями шторма. Когда первоначальные пробы воды показали превышение по фенолу и нефтепродуктам, различные ведомства начали проверки.