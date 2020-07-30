Водитель разбившегося в Крыму микроавтобуса работал нелегально

https://static.news.ru/photo/30013c40-d2f2-11ea-9c15-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе «Таврида», не имел права перевозить пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

По его словам, соответствующего разрешения не выдавалось.

У него не было документов на перевозку пассажиров — ни на заказную, ну и понятно, на маршрутную. В нашем понимании это нелегальная перевозка, — цитирует Карпова РИА Новости.

Он уточнил, что транспортное средство зарегистрирован в Краснодарском крае.

ТАСС со ссылкой на представителей автовокзала Краснодара и Севастополя подтверждает , что микроавтобус не выполнял официального рейса.

Авария произошла 31 августа в 05:15 в Белогорском районе около села Русаковка. По предварительной версии, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, следовавшего из Краснодара в Севастополь, уснул за рулём и врезался во впереди идущий грузовой автомобиль «КамАЗ».

В салоне, по разным данным, было 18 или 19 человек – одна женщина могла сойти по пути следования. Погибли девять пассажиров. Водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Предположительно, он занимался частным извозом.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения.

На место аварии выехали криминалисты и следственная группа, писал NEWS.ru.