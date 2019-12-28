https://static.news.ru/photo/6cf71f5a-2980-11ea-bfb7-fa163e074e61_660.jpg Иерей Игорь Фролов Фото: sarep.ru

Иерей Игорь Фролов был обнаружен мёртвым в арендованной саранской квартире. Об этом сообщила региональная епархия.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» не появился на службе в селе Анненково. Прихожане и коллеги забеспокоились и связались с хозяйкой квартиры. Они попросили женщину проведать батюшку, пишет портал PROГород.

Владелица жилья несколько дней назад отправилась к своему квартиранту и обнаружила его мёртвым. Священнику был 51 год. Иерей родился в Пензе и прежде, чем посвятить свою жизнь Богу, проработал на разных местах. Церковь святой блаженной Ксении Петербургской в посёлке Красный Узел стала первым местом его служения. Два года назад он стал настоятелем храма в Анненково.

Ранее 19-летний молодой человек из французского департамента Уаза напал на священника Римско-католической церкви и убил его, писал NEWS.ru.