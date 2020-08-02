Телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Украинская телеведущая Анастасия Луговая подверглась нападению в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев. Ночью в купе, в котором она ехала с маленьким сыном, проник голый незнакомец.

Об этом Луговая рассказала на своей странице в Instagram. По словам телеведущей, мужчина стал её бить. От криков проснулся маленький ребёнок и тоже стал кричать. Мужчина хотел ударить ребёнка, но Луговая смогла его остановить. Тогда злоумышленник начал приставать к женщине.

Она убедила незнакомца выйти из купе, чтобы сын ничего не видел, тот согласился и увёл девушку в соседнее купе. Однако ребёнок стал громко кричать. Под предлогом того, что ребенка нужно успокоить, Луговая покинула купе нападавшего, забрала сына, и они побежали к проводнице. Та спала и не сразу поняла, что случилось. Телеведущая с сыном перебежали в соседний вагон, где их спрятали от нападавшего.

Мужчину арестовали, в Киеве его передали полицейским. У Луговой врачи диагностировали перелом челюсти, на её лице сильные гематомы, уточняет портал «112 Украина».

Ранее NEWS.ru сообщал, что восемь девушек из Краснодара заявили о бездействии полиции после серии нападений на них, совершённых, как они полагают, одним и тем же мужчиной с целью изнасилования. По их словам, эта история тянется с 2013 года, однако до сих пор полиция лишь штрафовала и впоследствии отпускала злоумышленника. Однако пострадавшие твёрдо намерены добиться справедливости.