Танкер с нефтепродуктами сняли с мели на Каме

https://static.news.ru/photo/4aeb524a-8791-11ea-b1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grifff/marinetraffic.com

Танкер «Волгонефть», который двумя днями ранее сел на мель на реке Каме, продолжил движение в порт назначения. Повреждений корпуса у судна нет, нефтепродукты в воду не попали.

Препятствий для безопасного судоходства и пострадавших также не имеется.

Снять с мели танкер удалось 26 апреля примерно в 8:00, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании-судовладельца.

На борту находится 3,7 тонн газойля и 17,5 тонн топлива.

Как писал NEWS.ru, судно село на мель вечером 24 апреля вблизи населённого пункта Саконы Алексеевского района Татарстана. Судно следует из Агиделя в Ростов-на-Дону. На борту находятся 14 членов экипажа.