Танкер с нефтепродуктами сняли с мели на Каме

Танкер «Волгонефть», который двумя днями ранее сел на мель на реке Каме, продолжил движение в порт назначения. Повреждений корпуса у судна нет, нефтепродукты в воду не попали.
Препятствий для безопасного судоходства и пострадавших также не имеется.
Снять с мели танкер удалось 26 апреля примерно в 8:00,
На борту находится 3,7 тонн газойля и 17,5 тонн топлива.
Как писал NEWS.ru, судно село на мель вечером 24 апреля вблизи населённого пункта Саконы Алексеевского района Татарстана. Судно следует из Агиделя в Ростов-на-Дону. На борту находятся 14 членов экипажа.
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