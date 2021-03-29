СМИ: взрыв в доме в Зеленодольске мог произойти по вине жильца

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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в результате взрыва газа в жилом доме в Татарстане. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

В сообщении говорится, что в настоящее время следствие устанавливает точное число погибших и пострадавших в результате инцидента. Также рассматриваются различные версии произошедшего. В качестве основной версии фигурирует утечка бытового газа....