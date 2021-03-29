СМИ: взрыв в доме в Зеленодольске мог произойти по вине жильца

Причиной взрыва газа в жилом доме в Татарстане могла стать попытка суицида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.
По словам собеседника агентства, попытка суицида одного из жильцом дома
Ранее в СУ СК РФ по региону сообщили, что основной версией инцидента является утечка бытового газа.
Как сообщал NEWS.ru, взрыв газа произошёл в многоэтажном жилом доме в городе Зеленодольске в Татарстане в понедельник, 29 марта. В результате обрушились 7 квартир на двух этажах. По последним данным, под завалами обнаружено тело мужчины. Также семь человек пострадали.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.