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СМИ: взрыв в доме в Зеленодольске мог произойти по вине жильца

01:41, 30 марта 2021 92
Фото: leninogorsk.life / instagram

Причиной взрыва газа в жилом доме в Татарстане могла стать попытка суицида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

По словам собеседника агентства, попытка суицида одного из жильцом дома рассматривается в числе версий произошедшего в Зеленодольске.

Ранее в СУ СК РФ по региону сообщили, что основной версией инцидента является утечка бытового газа.

Как сообщал NEWS.ru, взрыв газа произошёл в многоэтажном жилом доме в городе Зеленодольске в Татарстане в понедельник, 29 марта. В результате обрушились 7 квартир на двух этажах. По последним данным, под завалами обнаружено тело мужчины. Также семь человек пострадали.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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