Стало известно о смерти бывшего помощника Жириновского

Бывший помощник лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Александр Зубков найден мёртвым в своей квартире в Москве, передают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Тело мужчины обнаружила его тётя, признаков насильственной смерти зафиксировано не было.

Как сообщил собеседник издания, 83-летняя женщина нашла тело племянника и обратилась в полицию ещё 3 января. Отмечается, что 52-летний мужчина страдал заболеваниями сердца.

Зубков начал работать помощником Владимира Жириновского в 1993 году. Он также был профессором Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, состоял в комиссии по коммерческому праву и практике Международной торговой палаты и выступал в качестве эксперта в комитете по промышленности Госдумы.

Ранее сообщалось, что в Москве найден мёртвым актёр Алексей Герилович. Ему было 48 лет. Тело мужчины обнаружил на кухне его друг, который приехал к нему после того, как артист несколько дней не выходил на связь. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.