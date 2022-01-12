Актёр сериала «Глухарь» Герилович найден мёртвым в Москве

В Москве обнаружен мёртвым актёр Алексей Герилович. Ему было 48 лет. Тело мужчины нашёл на кухне его друг, который приехал к нему после того, как артист несколько дней не выходил на связь, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Герилович дебютировал в кино в 2005 году, сыграв в фильмах «Любовь моя» и «Воскресенье в женской бане». Он также снимался в сериалах «Универ», «Глухарь», «Интерны», «Закон каменных джунглей», «Шелест» и других. Благодаря фактуре режиссёры его часто брали на роли телохранителей и бандитов.

Ранее в Москве в новогоднюю ночь ушёл из жизни в возрасте 71 года советский и российский актёр Михаил Бычков. Он известен по роли в трагикомедии 1986 года «Кин-дза-дза!». По словам сына Бычкова, его отец вместе с супругой пришли к нему в гости отмечать Новый год. Родственники живут рядом — в соседних домах на Дмитровском шоссе. Бычков-старший встретил Новый год в кругу семьи и отправился спать. Наутро, 1 января, его обнаружили мёртвым. Вероятнее всего, смерть наступила по естественным причинам.