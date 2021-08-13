Спасатели эвакуировали детей из четырёх лагерей в Краснодарском крае

Спасатели в пятницу, 13 августа, вечером эвакуировали детей из четырёх лагерей в Краснодарском крае из-за подтопления. Это лагеря в Анапе, Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Подтоплены детский оздоровительный лагерь «Огонёк» в Анапе, лагерь «Северянка» в станице Голубицкой Темрюкского района, а также детские лагеря «Лебяжий берег» и «Ровесник» в Славянском районе.

В «Северянке» на момент подтопления были размещены 330 детей, их эвакуировали в санаторий в селе Кучугуры и школу-интернат в Темрюке. Из анапского лагеря эвакуированы 332 ребёнка в детские лагеря в Витязево. Из лагеря «Лебяжий берег» эвакуированы 225 детей, из «Ровесника» — 45 детей.

Всего на территории Краснодарского края вследствие залповых ливней подтоплены 352 частных дома, 878 придомовых территорий. Для ликвидации последствий подтопления сформирована группа в 1354 человека, 478 единиц техники и восемь плавсредств.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Анапе из-за возможного ухудшения погодных условий. Об этом сообщается на сайте администрации города-курорта.