Сорок человек эвакуировали из горящего дома в Свердловской области

Сорок человек были эвакуированы из горящего трёхэтажного дома в Сухом Логе Свердловской области. Пострадали два человека, они госпитализированы с лёгким отравлением продуктами горения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Происшествие
Эвакуированные жильцы размещены в ближайшей школе.
В тушении пожара задействованы 27 человек личного состава, 9 единиц спецтехники, — говорится в сообщении.
Ранее пожарные ликвидировали возгорание в Приамурском университете имени Шолом-Алейхема в Биробиджане. Пострадавших в результате происшествия нет. Огонь повредил кабинеты на втором, третьем и четвёртом этажах. Известно, что на момент возгорания здание не эксплуатировалось, в нём проводился капитальный ремонт.