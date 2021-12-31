Сорок человек эвакуировали из горящего дома в Свердловской области

Сорок человек были эвакуированы из горящего трёхэтажного дома в Сухом Логе Свердловской области. Пострадали два человека, они госпитализированы с лёгким отравлением продуктами горения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Происшествие случилось в доме на улице Милицейской, на момент выезда пожарных горели чердак и четыре квартиры. Борьба с огнём осложняется особенностями конструкции дома — деревянными перекрытиями и пустотами между ними.

Эвакуированные жильцы размещены в ближайшей школе.

В тушении пожара задействованы 27 человек личного состава, 9 единиц спецтехники, — говорится в сообщении.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в Приамурском университете имени Шолом-Алейхема в Биробиджане. Пострадавших в результате происшествия нет. Огонь повредил кабинеты на втором, третьем и четвёртом этажах. Известно, что на момент возгорания здание не эксплуатировалось, в нём проводился капитальный ремонт.