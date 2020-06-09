СМИ: в автосалоне Сушинского в Петербурге проходят обыски

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Ровно через месяц после того, как звезду You-Tube Гусейна Гасанова, задержали за езду с автоматически скрываемыми номерными знаками, он был лишён водительских прав.

Привлечён к административной ответственности в виде лишения прав на три месяца, — сообщили Life в суде. Система, скрывающая номера, была установлена на его Mercedes-Benz AMG, на котором он передвигался в...