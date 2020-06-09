Происшествия

СМИ: в автосалоне Сушинского в Петербурге проходят обыски

14:15, 09 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в автосалоне «Авангард», являющемся официальным дилером Мercedes, проходят обыски по делу о незаконной банковской деятельности.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах. По его данным, серия обысков проходит по нескольким адресам.

Серия обысков по делу о незаконной банковской деятельности проходит по ряду адресов, в том числе в автосалоне «Авангард» в Приморском районе. Этот салон основан известным хоккеистом Сушинским, — рассказал источник.

Обыски проводятся в рамках расследования дела по статье 172 УК (Незаконная банковская деятельность).

Ранее NEWS.ru писал о том, что следователи проводят проверку в офисе Российской венчурной компании (РВК). Она может быть связана с делом компании Alion.

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