СМИ узнали подробности о москвичке, жившей с останками сожителя и сына

https://static.news.ru/photo/955911fe-5776-11eb-b955-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Соседка рассказала о москвичке, зашившей тело сожителя в штору и на 20 лет закрывшей тело сына в комнате. Сейчас женщину увезли в психиатрическую клинику.

Тело умершего и зашитого мужчины нашли полицейские, они же обнаружили в другой комнате пролежавший много лет скелет сына москвички. По словам соседки, сын женщины болел с рождения. А поведение его матери изменилось с момента, когда к ней въехал сожитель, которого соседи в открытую называли «чокнутым сектантом», сообщает телеканал «360».

Я думаю, что для неё сын — это что-то другое. Он лежал 20 лет закрытый в комнате, — рассказала соседка.

По словам женщины, после появления в квартире мужчины там начались «какие-то шабаши», от которых страдали все соседи.

Они просто кукарекали, бегали в квартире, вреда особо никому не причиняли. По ночам ходили на помойку за едой, — поясняет женщина.

Два года назад у сожителя обнаружили рак, после этого он перестал выходить из квартиры. Но ни пьяницами, ни дебоширами странные соседи не были. У хозяйки квартиры не была оформлена пенсия, и она «просто выживала». Женщина даже жила ещё по советскому паспорту.

В квартире с трупами лет 20 как был отключён свет, хозяйка жила без холодильника. Также она не пользовалась лифтом, так как считала, что для этого нужен «специальный ключ».

То, что она не дружит с головой, было понятно. Она была тихая, выползала и уползала тихо. Она выходит только по ночам, — добавила соседка сошедшей с ума женщины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории подмосковной резиденции в деревне Подушкино, где живёт Татьяна Филиппова, приходящаяся сестрой главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, найдено тело одного из работников. Тело мужчины, который отвечал за уборку территории, обнаружил работник службы охраны.