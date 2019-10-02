https://static.news.ru/photo/464a7734-e4fd-11e9-a0f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, смертельно ранившему полковника Владислава Капустина возле проходной Следственного комитета РФ в Москве, предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать Григорьева.

Григорьев обвиняется по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — сообщили в суде.

Ранее в Басманный суд столицы поступило ходатайство следственных органов об избрании Григорьеву меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 декабря.

Как писал News.ru, 1 октября в Москве мужчина с ножом смертельно ранил сотрудника центрального аппарата Следственного комитета полковника Владислава Капустина. Он умер в реанимации НИИ Склифосовского. Нападавший был записан на приём, а сотрудник СК спустился к выходу из здания, чтобы пригласить посетителей в кабинет. Он занимал должность старшего инспектора управления СКР по рассмотрению жалоб и обращений граждан и не занимался расследованием уголовных дел. У Григорьева якобы нашли записку, в которой он рассказал о причинах своего поступка. По некоторым данным, он безрезультатно пытался добиться возвращения себе жилья.