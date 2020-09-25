Следователи Адыгеи ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку

https://static.news.ru/photo/a2218a7e-ff38-11ea-99bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея

В ауле Новая Адыгея пропала несовершеннолетняя девушка, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, следует из сообщения пресс-службы СУ СК по республике.

По данным следствия, около 08 часов 18 сентября 2020 года несовершеннолетняя жительница аула Новая Адыгея Тахтамукайского района вышла из своего домовладения, и до настоящего времени её место нахождения не установлено, — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, в доме пропавшей были обнаружены её личные вещи, мобильный телефон и паспорт.

Ранее NEWS.ru писал, что тело пропавшей в четверг, 24 сентября, девятилетней девочки найдено в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Ребёнок пропал по дороге из школы домой.