СКР показал кадры с места крушения самолёта в Татарстане

Следственный комитет России обнародовал кадры с места крушения самолёта Let L-410 Turbolet в Мензелинском районе Татарстана. В авиакатастрофе, по последним данным, погибли 16 человек. Выжившие находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая помощь, сообщается на YouTube-канале СК РФ.

Прибывшая на место крушения следственная группа сняла последствия аварии. На кадрах видно, что менее всего пострадала хвостовая часть воздушного судна. Именно там в момент катастрофы находились выжившие.

По данным следствия, сегодня около девяти часов при взлёте с аэродрома, расположенного у города Мензелинск Мензелинского района Республики Татарстан, у самолета L-410 возникла нештатная ситуация, в результате чего самолёт совершил жёсткую посадку. В момент трагедии на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа, — говорится в сообщении СК.

Выжившие госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В республике 11 октября объявлено днём траура. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству подготовить предложения, касающиеся оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.

Эксперты называют разные причины, которые могли привести к аварии: от перегрузки борта до ошибки экипажа.