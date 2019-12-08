https://static.news.ru/photo/353faeec-198b-11ea-8dd5-fa163e074e61_660.jpg Глеб Чулков Фото: tambov.gov.ru

Замгубернатора Тамбовской области Глеб Чулков погиб, выпав из окна квартиры на пятом этаже. Факт смерти подтвердило следственное управление СК.

Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Кярсна. По факту гибели проводится проверка.

Чиновник скончался утром в воскресенье, 8 декабря, выпав из окна квартиры матери, в которой он находился под домашним арестом, пока шло следствие.

Вице-губернатор был задержан 16 октября по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса «Рассказовский рынок». Чулков был назначен на должность заместителя главы администрации области в 2008 году. Он также являлся председателем комитета по управлению имуществом области с 2004 года, писал NEWS.ru.