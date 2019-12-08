Замгубернатора Тамбовской области Глеб Чулков погиб, выпав из окна квартиры на пятом этаже. Факт смерти подтвердило следственное управление СК.
Об этом ТАСС
Чиновник скончался утром в воскресенье, 8 декабря, выпав из окна квартиры матери, в которой он находился под домашним арестом, пока шло следствие.
Вице-губернатор был задержан 16 октября по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса «Рассказовский рынок». Чулков был назначен на должность заместителя главы администрации области в 2008 году. Он также являлся председателем комитета по управлению имуществом области с 2004 года, писал NEWS.ru.
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