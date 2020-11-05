СК начал проверку после столкновения грузовика и электрички в Подмосковье

Доследственная проверка началась после ДТП с участием грузовика и электрички в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК Елена Марковская.
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Криминалисты уже осмотрели грузовик и поезд, а также опросили очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее NEWS.ru писал, что водитель, находившаяся на рулём автомобиля, въехавшего в остановку в центре Москвы, отвлеклась во время управления транспортным средством. Это и стало, по предварительным данным, причиной аварии.