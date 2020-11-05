СК начал проверку после столкновения грузовика и электрички в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/445debc6-1ff9-11eb-b47e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mmsut.sledcom.ru

Доследственная проверка началась после ДТП с участием грузовика и электрички в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК Елена Марковская.

Согласно данным следствия, в ночь на 6 ноября на охраняемом переезде перегона станций Одинцово — Голицыно столкнулись грузовик и электричка Лобня — Москва. В результате происшествия пассажиры электропоезда не пострадали, водитель и пассажир грузовика доставлены в больницу.

Криминалисты уже осмотрели грузовик и поезд, а также опросили очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее NEWS.ru писал, что водитель, находившаяся на рулём автомобиля, въехавшего в остановку в центре Москвы, отвлеклась во время управления транспортным средством. Это и стало, по предварительным данным, причиной аварии.