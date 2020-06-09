СК: лечивший спортсменку Комиссарову доктор Блюм находится в Испании

https://static.news.ru/photo/8ed4bc72-aa4a-11ea-a481-fa163e074e61_660.jpg Евгений Блюм Фото: Doctor Blum/youtube.com

Руководителю НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгению Блюму предъявили обвинение в мошенничестве. На данный момент он находится на территории Испании. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Блюм был объявлен в международный розыск по делу о хищении 28 млн рублей, которые он получил за лечение парализованной фристайлистки Марии Комиссаровой. Требование о его заочном аресте будет рассмотрено судом в Москве 9 июня.

Собраны достаточные доказательства виновности Блюма, в связи с чем ему заочно предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Блюм, который в настоящее время находится на территории Испании, объявлен в розыск, и следствие ходатайствует перед судом о его аресте, — приводит слова Петренко РИА Новости.

При этом расследование находится под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Как писал NEWS.ru, доктор обещал поставить фристайлистку на ноги, хотя при своей квалификации понимал, что это просто невозможно. Спортсменка подала иск на реабилитационный центр Блюма в Испании, где она проходила лечение.