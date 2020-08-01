Силовики проверят факт нападения человека с нагайкой на туристов в Крыму

https://static.news.ru/photo/82855c22-d409-11ea-a7e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvd_crimea/vk.com

Полицейские проверят факт нападения на туристов охранника санатория «Форос» в Крыму. По предварительным данным, гражданин хотел нагайкой прогнать отдыхающих с пляжа, рассказала замначальника отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Богославская.

Мы данный факт проверим и примем решение в соответствии с законодательством, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Накануне в Telegram-каналах пользователи опубликовали видеоролик, на кадрах которого мужчина в камуфляже и с нагайкой в руках конфликтует с семьёй. Взрослые пришли к морю вместе с ребёнком. Он требовал от туристов покинуть пляж, так как на нём якобы могут отдыхать только постояльцы санатория «Форос». Мужчина снял с пояса нагайку и угрожал применить её. Затем он увидел телефон в руках женщины и выбил его из её рук.

При этом семья была готова заплатить за зонтик и лежаки, но деньги брать отказались. Другой охранник посоветовал переместиться на другой пляж, что туристы и сделали. Однако казак пришёл и туда и начал кричать «Пошли вон отсюда». Он сказал, что люди платят по 200 тысяч рублей за отдых, что подтвердила постоялица, которая сказала, что заплатила, так как не хочет заразиться COVID-19. Тогда начался конфликт, в результате которого охранник сломал солнцезащитные очки и выкинул вещи отдыхающих в море.

В санатории рассказали сотрудникам СМИ, что готовят официальный ответ. Глава сервисного департамента «Парк Форос» Наталья Лукашова отметила, что ведётся служебное расследование. По её словам, санаторий обслуживает восемь карт пляжей, три из которых — лечебные, а ещё пять открыты для всех желающих. Бесплатные пляжи отличаются от лечебных только наличием навесов. Она отметила, что Водный кодекс допускает ограничение доступа на лечебные пляжи.

У компании есть видеозаписи, которые изучаются. Она отметила, что виновные будут наказаны. Работники компании пытаются связаться с автором публикации, но пока им это не удалось.

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