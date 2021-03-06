Шкаф в больнице насмерть раздавил маленькую девочку под Владимиром

https://static.news.ru/photo/2c049d96-7f34-11eb-9bcd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи начали проверку после смерти маленькой девочки во Владимирской области, сообщили в УМВД по региону. В органы будут направлены все материалы по этому делу.

Девочка в возрасте года и восьми месяцев умерла в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии после падения на неё шкафа в больнице города Кольчугино Владимирской области. Инцидент произошёл 2 марта. Малютку на самолёте доставили в Москву, чтобы столичные медики поборолись за жизнь девочки, однако 5 марта она скончалась.

Материалы по факту гибели ребёнка в настоящее время собраны и будут направлены для установления всех обстоятельств трагедии в следственные органы Следственного комитета, — рассказали в УМВД.

Ранее NEWS.ru писал, что самарские следователи начали проверку после того, как на ученика одной из местных школ упал лёд с крыши дома. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Следователи рассказали подробности случившегося. Инцидент произошёл на проспекте Карла Маркса. Наледь с крыши дома рухнула на 10-летнего мальчика. Сейчас ребёнок в больнице.