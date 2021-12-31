Семилетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома в Твери

Семилетний мальчик выпал из окна квартиры пятиэтажного дома с последнего этажа в Твери. Происшествие случилось вечером 1 января в доме на Комсомольском проспекте, сообщает СУ СКР по Тверской области.

По предварительным данным, ребёнок играл в своей комнате, залез на подоконник, открыл окно и выпал из него. Мальчик остался жив: падение смягчил снег на улице. Ребёнок госпитализирован в больницу. Его жизни ничто не угрожает.

По факту падения мальчика назначена проверка. По её результатам будет принято решение.

Накануне нового года в Москве из окна частного детского сада выпал пятилетний ребёнок. Инцидент произошёл в квартире, которая сдаётся в аренду предпринимателю, занимающемуся присмотром и уходом за детьми. Если будет доказан факт халатного отношения к безопасности детей, частному детскому саду грозит закрытие, а самому предпринимателю — серьёзное наказание.

Ранее в Москве четырёхлетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа, облокотившись на москитную сетку. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. Известно, что ребёнок остался без присмотра на непродолжительное время.