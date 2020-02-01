https://static.news.ru/photo/f228c51e-4511-11ea-830d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семь детей от трёх до 13 лет отравились в бассейне на окраине Перми. СК начал проверку.

Количество потерпевших устанавливается. Предположительно [отравление] произошло в сауне, где отдыхали семьями взрослые и дети, - сообщили в следственном управлении СК по Пермскому краю.

По информации телеканала «360», пострадали только дети – никто из взрослых не обратился за помощью. Медики осматривают отравившихся, чтобы установить причину.

РЕН ТВ, первым сообщивший о количестве пострадавших, назвал источником отравления попавший в воду реагент.

Как писал NEWS.ru, один из пермских бассейнов - «Олимпия» - освятил священнослужитель РПЦ, чтобы оградить от несчастных случаев. За два последних года там погибли два ребёнка.