Семь детей от трёх до 13 лет отравились в бассейне на окраине Перми. СК начал проверку.
Количество потерпевших устанавливается. Предположительно [отравление] произошло в сауне, где отдыхали семьями взрослые и дети, - сообщили в следственном управлении СК по Пермскому краю.
По информации телеканала «360»,
РЕН ТВ, первым сообщивший о количестве пострадавших,
Как писал NEWS.ru, один из пермских бассейнов - «Олимпия» - освятил священнослужитель РПЦ, чтобы оградить от несчастных случаев. За два последних года там погибли два ребёнка.
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