Самолёт врезался в ограждение аэропорта в Сомали

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Грузовой борт врезался в бетонное ограждение международного аэропорта Аден Адде столицы Сомали Могадишо.

Сообщается, что самолёт совершил жёсткую посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонную стену. Данных о потерпевших пока нет, но, по данным сомалийских СМИ, носовая часть самолёта с кабиной пилотов полностью разрушена от удара, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, на территории Ульяновской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку. В результате происшествия погиб пилот. Об этом 18 сентября сообщили сотрудники пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры.