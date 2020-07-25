Руководитель екатеринбургского «Трансперенси интернешнл» задержана в Казани

Главу регионального антикоррупционного центра «Трансперенси интернешнл» в Екатеринбурге Екатерину Петрову задержали в Казани.
Сообщение об этом появилось в Facebook организации. По её данным, задержание произошло во время лекции о контроле за госзакупками в штабе проекта «Объединённые демократы». Вместе с ней полицейские задержали всех присутствующих.
Задержанным устно объявили, что их подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Позже электоральный юрист «Объединённых демократов» Андрей Давыдов уточнил, что участники проекта проходят допрос в статусе свидетелей по той же статье. Сотрудники правоохранительных органов возьмут у задержанных образцы голоса для проведения экспертизы,
3 июля в штабе «Объединённых демократов» в Казани уже проходили обыски. После этого в Казани и в Набережных Челнах были задержаны шестеро кандидатов в муниципальные депутаты.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Тверской суд Москвы заочно арестовал молдавского политика Ренато Усатого, который обвиняется в валютных махинациях.
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