Руководитель екатеринбургского «Трансперенси интернешнл» задержана в Казани

https://static.news.ru/photo/dc82ad6c-ce8f-11ea-81c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Петрова/facebook.com

Главу регионального антикоррупционного центра «Трансперенси интернешнл» в Екатеринбурге Екатерину Петрову задержали в Казани.

Сообщение об этом появилось в Facebook организации. По её данным, задержание произошло во время лекции о контроле за госзакупками в штабе проекта «Объединённые демократы». Вместе с ней полицейские задержали всех присутствующих.

Задержанным устно объявили, что их подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Позже электоральный юрист «Объединённых демократов» Андрей Давыдов уточнил, что участники проекта проходят допрос в статусе свидетелей по той же статье. Сотрудники правоохранительных органов возьмут у задержанных образцы голоса для проведения экспертизы, передаёт издание «Ведомости».

3 июля в штабе «Объединённых демократов» в Казани уже проходили обыски. После этого в Казани и в Набережных Челнах были задержаны шестеро кандидатов в муниципальные депутаты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Тверской суд Москвы заочно арестовал молдавского политика Ренато Усатого, который обвиняется в валютных махинациях.