Росрыболовство проведёт анализ воды реках Камчатки

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Эксперты Росрыболовства возьмут пробы воды и песка в камчатских реках на фоне ухудшения экологической обстановки в Тихом океане у побережья полуострова.

На 5 октября запланировано обследование рек, впадающих в Авачинский залив: Налычева, Таенка, Сухая и ряда других. Будут взяты пробы воды, песка, возможных выбросов гидробионтов, — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы ведомства Дмитрия Клокова.

Он добавил, что специалисты местного управления Росрыболовства ведут постоянные наблюдение за ситуацией в районе Халактырского пляжа после сообщений о том, что воза в океане может быть загрязнена опасными химикатами. Также он сообщил, что было возбуждено административное дело «о нарушении режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта».

Также были взяты новые пробы океанской воды, песка и биоматериалов на Халактырском пляже, часть этих материалов отправят на анализ в Москву.

По предварительным данным, гибель морских обитателей произошла в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтепродуктов из неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные. Из-за этого и вода изменила цвет.

Как писал NEWS.ru, загрязнение воды на Халактырском пляже могло произойти из-за течи нефтепродуктов из коммерческого танкера. Какое судно могло привести к загрязнению, пока не известно. Следователи инициировали проверку случившегося.

Ранее Минобороны опровергло информацию о загрязнении воды на Тихоокеанским флотом.